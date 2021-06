“Le gouvernement doit garantir la continuité des activités économiques dans le gouvernorat de Ben Arous et éviter la fermeture des entreprises, tout en imposant l’application ferme et le respect au sein des sociétés, des dispositions de sécurité et de prévention contre le coronavirus”. C’est ce qu’estime le président de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de Ben Arous, Imed El Bahi, cité par l’agence TAP.

il a souligné que les entreprises économiques de la région traversent une situation difficile et encourent le risque de faillite et de surendettement, ce qui menace les emplois dans un gouvernorat qui englobe un nombre important de zones industrielles.

El Bahi a ainsi plaidé pour des “mesures raisonnables” qui prennent en considération aussi bien la situation sanitaire et épidémique que la situation économique difficile, appelant à préserver les milliers d’emploi que fournissent les entreprises du gouvernorat de Ben Arous.

Le responsable a, par ailleurs, fait remarquer que le secteur privé continue malgré les répercussions de la pandémie à subir toutes sortes de charges et d’impôts, face à un désengagement total de l’Etat qui n’a rien fait pour secourir les entreprises sinistrées.

Il a, en outre, exhorté les chefs d’entreprises à faire preuve de conscience face à la délicatesse de la situation sanitaire, à appliquer les protocoles sanitaires et à respecter les mesures d’hygiène et de prévention.