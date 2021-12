En accordant une garantie exceptionnelle d’un million d’euros à l’Union Internationale des Banques, Proparco confirme la force de son partenariat avec cet acteur clé du développement économique en Tunisie. Ce soutien s’inscrit dans le cadre de l’initiative française ChooseAfrica de soutien aux start-up, TPE et PME en Afrique.

Créée en 1964, l’Union Internationale de Banques (UIB) est aujourd’hui l’une des principales banques privées de Tunisie, membre du Groupe Société Générale.Elle se distingue par son engagement auprès des TPE et PME, qui se traduit notamment par la mise en place de produits financiers dédiés.

Le Groupe AFD soutient cet engagement depuis plusieurs années, en particulier à travers l’octroi de garanties ARIZ. En 2018, Proparco avaitégalement accordé une enveloppe d’accompagnement technique pour permettre à l’UIB de renforcer son soutien aux PME et à leurs dirigeants, notamment via l’organisation de formations dédiées aux entrepreneurs dans plusieurs villes tunisiennes.

La garantie de portefeuille d’un million d’euros (3 250 000 TND) accordée aujourd’hui par Proparco permettra à l’UIBde proposer des prêts garantis à 80% par le groupe AFD à des petites et moyennes entreprises tunisiennes fragilisées par la crise. L’UIB pourra ainsi renforcer l’offre « crédits exceptionnels covid-19 » mise en place par l’UIB au début de la crise sanitaire.

Après examen des demandes de financement par l’UIB, des entreprises de moins de 250 personnes affectées par la crise pourront se voir octroyer des prêts de 12 à 60 mois.

Cette offre de prêts garantis à 80% par le Groupe AFD s’inscrit dans le cadre du nouveau volet Résilience de l’initiative française ChooseAfrica et a été rendu possible grâce au soutien du gouvernement français. Lancé en novembre 2020 en réponse à la crise économique engendrée par la pandémie de covid-19, ce volet Résilience d’un milliard d’euros porte à 3,5 milliards d’euros l’initiative ChooseAfrica de soutien aux start-up, TPE et PME en Afrique. A ce jour, plus de 2,5 milliards d’euros ont déjà été déployés par le Groupe AFD dans le cadre de ChooseAfrica au bénéfice de plus de 16 000 TPE et PME.

« Proparco est très heureux de renforcer son partenariat avec l’UIB à travers l’octroi d’une garantie ChooseAfrica Résilience. Cette garantie proposée grâce au soutien du gouvernement français permettra d’apporter une réponse adaptée aux besoins des entrepreneurs tunisiens touchés par la crise » a déclaré Guillaume Barberousse, Responsable de la Division Banques et Marchés Financiers de Proparco.

De son côté, Raoul Labbé de la Genardière, Directeur Général de l’UIB a déclaré :

« La signature de cette nouvelle convention de garantie ChooseAfrica Résilience avec notre partenaire Proparco s’inscrit parfaitement dans l’engagement de l’UIB aux côtés des entreprises tunisiennes depuis le début de la crise liée à la Pandémie Covid-19. Nousavons et continuons à mobiliser toutes les énergies nécessaires pour pouvoir aider nos clients à traverser cette crise et à relancer leurs activités.»

À propos de Proparco

Filiale du groupe Agence française de développement (Groupe l’AFD) dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis plus de 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Proparco participe au financement et à l’accompagnement d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen-Orient. Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions financières, la santé, l’éducation…

Ses interventions visent à renforcer la contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par la communauté internationale en 2015. Dans ce but, Proparco finance des sociétés dont l’activité participe à la création d’emplois et de revenus décents, à la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique. Pour un monde en commun.

Plus d’informations sur www.proparco.fr– Suivez nous sur Twitter : @Proparco

À propos de UIB

Créée en 1964, l’UIB est un acteur incontournable du paysage bancaire tunisien.

Son modèle est celui d’une banque universelle, dont la vocation est d’offrir une gamme complète de services à tout type de clientèle : Particuliers, Professionnels, PME, Grandes Entreprises, Institutionnels.

Animée d’une puissante dynamique de croissance, l’UIB ne cesse de renforcer son réseau commercial avec 145 agences présentes sur l’ensemble du territoire tunisien, assurant une bonne couverture des zones urbanisées.

Privatisée en 2002 avec le rachat d’une partie de son capital par le Groupe Société Générale, l’UIB s’appuie sur l’ensemble des compétences du groupe pour apporter les conseils et solutions les plus adaptées aux besoins de sa clientèle.

L’UIB offre à l’ensemble de sa clientèle une gamme complète de produits et de services dans les métiers d’investissement et de marchés, ceux de la gestion d’actifs et de portefeuilles, ainsi que dans les activités de recouvrement.