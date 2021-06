Le Bureau de Développement Local (BDL) a été inauguré jeudi 24 juin 2021, au sein des locaux de la municipalité de Djerba Houmt Souk, par le représentant résident du PNUD en Tunisie, Steve Utterwulghe, en présence du président de la Commune et des représentants du Royaume des Pays-Bas.

Cet espace a été créé et équipé dans le cadre du projet d’Appui à la Décentralisation, à la Gouvernance et au Développement Local (ADDL) du PNUD Tunisie, à travers un financement du Royaume des Pays-Bas. Il vise à accueillir les personnes chargées d’assister la municipalité dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de ses projets liés à la promotion du développement local. Il a aussi, pour objectif d’être un lieu de coordination des interventions des différents partenaires internationaux des trois communes de Djerba.

En étant une structure permanente de réflexion, de coordination, d’exécution et de suivi de projets de développement local, le BDL initie de nouvelles pratiques en matière de gouvernance locale. A cet égard, il rassemble diverses compétences, favorisant ainsi la concertation et le dialogue entre les acteurs locaux, la société civile et les partenaires internationaux. Cette démarche permet de promouvoir une planification participative, intégrée et renforçant la coopération intercommunale entre les trois communes de Djerba.

Il est à noter qu’un spécialiste en développement local, membre de l’équipe ADDL, sera également présent de manière permanente dans le bureau afin de fournir un appui pour les trois communes de Djerba, partenaires du projet (Djerba Ajim ; Djerba Houmt Souk et Djerba Midoun). Afin d’assurer le bon fonctionnement du BDL, une formation sera mise en œuvre au profit des représentants et représentantes des trois municipalités.

La mise en place de cet espace parachève l’appui du PNUD Tunisie pour renforcer les capacités humaines, techniques et opérationnelles des trois communes partenaires. Le but étant de leur permettre d’endosser les nouvelles missions attribuées par le Code des Collectivités Locales ainsi que de réaliser les Objectifs de Développement Durable dans leurs territoires.

Par ailleurs, une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite a été installée afin d’assurer l’accès à tous et toutes.