Samedi, le 19 juin 2021 à 11h00 s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de MPBS au local de l’IACE Sfax sous la présidence de Mr Sofiene SELLAMI, Président du conseil d’administration, et en présence d’un bon nombre des principaux actionnaires.

Le Président du conseil d’administration a tenu à cette occasion à remercier l’ensemble du personnel de MPBS pour le dévouement et le professionnalisme démontré dans la gestion durant cette année qui s’est avérée très difficile caractérisée par la pandémie COVID-19 et les conséquences socio-économiques associées.

En effet, après une baisse du chiffre d’affaires de l’ordre de 50% pour le 1er semestre 2020, l’effort déployé par l’équipe de MPBS a pu contenir la réduction globale du chiffre d’affaires pour toute l’année 2020 à une baisse de 21,6% uniquement passant de 58,8 Million de DT en 2019 à 46,1 Million de DT 2020. Le chiffre d’affaires à l’export s’est retracté du même ordre de grandeur soit de 22,8% à 6,2 Million de DT.

La réduction du chiffre d’affaires a impacté directement le résultat net de l’entreprise, qui s’est établi à 508 733 DT contre 1 752 835 DT en 2019.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’est soldé en conséquence à 89,2 Million de DT en rétraction de 12% par rapport à 2019. Ainsi, le résultat consolidé du groupe MBPS s’est établi à 759 249 DT contre 2 907 803 DT en 2019.

Pour 2021 les perspectives sont bonnes. « Nous renouons avec la croissance » affirma avec certitude Mohamed SELLAMI, Directeur Général de MPBS.

En effet, la société prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 61,5 Million de DT en 2021 et de cibler un résultat net de 3,05 Million de DT.

Ces objectifs sont à atteindre grâce à la volonté de l’équipe de MPBS d’augmenter le chiffre d’affaires et en particulier celui à l’export et notamment sur le marché libyen, d’accomplir la transformation digitale de l’entreprise, de renforcer l’activité commerce électronique et de développer d’autres gammes de produits.

Les réalisations sur les cinq premiers mois de l’année 2021 sont fortement motivantes et sont conformes aux objectifs tracés.

Après un investissement de 3,7 millions de DT en 2020 déployé dans l’acquisition d’une nouvelle presse pour panneaux plaqués et la construction de l’usine de Thyna, MPBS compte investir 2,7 Million de DT en 2021 et 2022 notamment dans la mise en place d’une installation photovoltaïque et pour l’achèvement de l’usine Thyna.

Pour le Groupe le chiffre d’affaires ciblé en 2021 serait de 112,5 Million de DT. Le résultat consolidé du groupe ciblé serait de 6,6 Million de DT.

L’assemblée générale ordinaire a approuvé les rapports du conseil d’administrations ainsi que les rapports du commissaire aux comptes pour l’activité de la société MPBS et le groupe MPBS.

L’assemblée générale ordinaire a par ailleurs décidé la distribution d’un dividende de 100 Millimes par action. La mise en payement est prévue pour le 8 juillet 2021.