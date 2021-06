Une dizaine de ministres africains -venus essentiellement de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Burkina Faso, du Niger, de la République démocratique du Congo et de Libye- et un millier d’hommes d’affaires tunisiens et africains participent à Tunis à la 4ème édition de la FINANCING INVESTMENT & TRADE IN AFRICA 2021, qui se tient les 25 et 26 juin.

Les thématiques de l’accompagnement financier en Afrique, les grands thèmes structurants pour les économies africaines, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale (ZLECAF), l’environnement des affaires, les stratégies de développement sectoriel, la transformation locale et l’industrialisation ainsi que l’amélioration de la compétitivité figurent parmi les thèmes qui seront débattus lors de la conférence.

En outre, le projet de la “Route transsaharienne” et les moyens de développer les échanges économiques entre la Tunisie, l’Afrique subsaharienne et la Libye seront discutés lors d’une séance de travail.