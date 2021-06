La 4ème édition de la conférence internationale Financing Investment & Trade In Africa -FITA 2021 se tient à Tunis du 24 au 26 juin 2021. A cette occasion, la Société internationale islamique de financement du commerce (SIFC) va présenter les nouvelles orientations de son “Programme des ponts du commerce arabo-africains (AATB).

Ces nouvelles orientations interviennent dans un contexte où les deux régions arabe et africaine confrontent des défis socio-économiques qui ont été accentués par la pandémie de COVID-19 et visent à saisir les opportunités non encore exploitées d’échanges et de commerce entre les pays des deux régions.

Pour Anis Jaziri, l’AATB est complémentaire à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) qui constitue l’une des initiatives les plus importantes visant à renforcer le commerce interafricain.

L’AATB, auquel participent plusieurs institutions financières régionales, a pour objectif de mobiliser le financement nécessaire pour financer le commerce, assurer et développer les exportations et favoriser l’intégration économique et le développement durable dans les pays arabes et africains.

Le plan d’action du programme AATB a été réajusté en fonction des répercussions socio-économiques de la pandémie du coronavirus afin de renforcer la capacité des pays arabes et africains à y faire face.

Pour ce faire, les engagements de financements faits dans le cadre de ce programme par les différents partenaires seront réorientés vers une série de mesures provisoires et de moyen terme qui répondent aux besoins immédiats des deux régions et visent essentiellement, les secteurs de la santé et des industries pharmaceutiques.

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce est une entité autonome au sein du groupe de la Banque islamique de développement (BID). Elle a été créée dans le but de faire progresser le commerce afin d’améliorer la situation économique et les moyens de subsistance des populations.

Les pays membres du Programme des Ponts du Commerce Arabo-Africains sont la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, le Sénégal, le bénin, le Togo et le Cameroun.

Les organisations membres de ce programme sont la Banque islamique de développement, la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la Banque africaine d’import-export (AFREXIMBANK), la Société islamique d’assurance des investissements et des crédits à l’exportation, et le Fonds de l’OPEP pour le développement international (OPEC Fund for International Development).