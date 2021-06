Des espaces verts à l’Avenue 14 janvier à Zrig (délégation de Gabès-Sud) seront aménagés, à partir du mois de juillet prochain, grâce à des fonds d’une valeur de 280 mille dinars mobilisés par le programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Ce projet est mis en œuvre en collaboration avec la municipalité de Gabès et prévoit également l’aménagement des aires de jeux pour enfants ainsi que des espaces de loisirs destinés aux familles.

Dans ce cadre, le représentant permanent du PUND en Tunisie, Steve Utterwulghe, s’est récemment rendu sur le site du projet.

Il a également visité la région d’El Mida relevant de la délégation d’Oudhref où il s’est entretenu avec un certain nombre d’artisanes dont les activités ont été touchées par la pandémie du coronavirus.

Rappelons que 100 artisanes dans les gouvernorats de Gabès, Médenine, Tataouine, Kébili, Tozeur et Gafsa, ont bénéficié d’un programme de formation, initié par le PNUD. en matière de promotion et commercialisation en ligne de leurs produits et articles.