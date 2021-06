Une bonne nouvelle pour les étudiants en ingénierie. L’infrastructure universitaire de Bizerte sera renforcée par l’ouverture, au cours de la prochaine année universitaire, de l’Ecole nationale des ingénieurs de Bizerte (ENIB).

Pour mémoire, l’ENIB a déjà commencé à fonctionner « hors des murs » depuis 2009 en étant hébergée depuis sa création et dans l’attente de la livraison de ses locaux au sein de l’Institut supérieur d’études technologiques de Bizerte.

Elle a ainsi formé plus de 500 ingénieurs depuis cette date mais ne pourra figurer parmi les grandes écoles les plus recherchés qu’une fois le projet réalisé.

Cette réalisation a été cofinancée par un prêt de l’AFD d’un montant de 15 millions d’euros. Ce financement s’applique à la composante matérielle du projet (infrastructures, équipements) et intègre aussi une composante immatérielle (formation de formateurs techniques, appui à la maîtrise d’ouvrage) pour laquelle 300 000 euros seront réservés.

Lire aussi : ENIB… un financement 100% AFD

D’une capacité d’accueil de 1 200 étudiants, l’ENIB se propose d’atteindre trois objectifs.

Le premier consiste à augmenter la proportion des diplômés de l’enseignement supérieur dans les secteurs à forte demande économique et d’améliorer ainsi l’employabilité des ingénieurs promus.

Le second objectif vise à aider à réformer les enseignements de la formation d’ingénieurs pour la modernisation de l’industrie, le développement de la recherche-développement, le renforcement des compétences technologiques et managériales pour la réalisation de grands projets en Tunisie.

Le troisième objectif-impact attendu consiste à former des ingénieurs polyvalents dotés de solides connaissances scientifiques et techniques, et préparés à exercer dans divers domaines (conception, développement, expertise, recherche…).

Abou SARRA