L’antenne internationale de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, CONECT International, estime important de prioriser la vaccination contre la Covid-19 des hommes d’affaires opérant dans le domaine du commerce international, notamment l’exportation et le tourisme.

Il s’agit de leur permettre d’assurer la continuité de leurs activités commerciales et économiques, vu la nécessité de leurs voyages à l’étranger dans des conditions sanitaires appropriées, explique le président de CONECT International, Foued Gueddich.

Les hommes d’affaires opérant notamment dans les secteurs de l’exportation et du tourisme sont obligés de voyager fréquemment, d’où la nécessite de garantir leur déplacement dans de bonnes conditions sanitaires et assurer leur protection.

Il est à noter que tous les pays demandent un résultat du test PCR négatif ou un document prouvant la vaccination contre la Covid-19 pour tous les voyages aériens, maritimes et terrestres.

La Tunisie a donné la priorité à la vaccination contre la Covid-19 aux responsables du gouvernement et du secteur de la santé, puis à l’armée et à la sécurité, ensuite aux secteurs de l’éducation et du tourisme.

A rappeler que depuis le lancement de la plateforme Evax, en janvier 2021, une polémique s’est déclenchée concernant l’identification des secteurs prioritaires en termes de vaccination.

100 jours après le démarrage de la campagne de vaccination (13 mars 2021), un peu plus de 1,583 million de personnes ont été vaccinées, selon les données du ministère de la Santé.