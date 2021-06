L’Association les Solistes organise l’avant-première de son nouveau concert “Ballade de Chœur” et ce, le jeudi 24 Juin 2021 à 18h30 au théâtre Municipal de Tunis.

Ce concert est le fruit du projet de l’Ecole Orchestrale les Solistes qui s’est agrandi avec la fondation de son chœur, avec la subvention du Théâtre de l’Opéra de Tunis, dans le cadre du programme “Empreintes Créatives” lancé par le Ministère des Affaires Culturelles et qui vise à favoriser la diversité culturelle et artistique.

Accompagné de l’Orchestre des Jeunes Solistes dirigé par le maestro Achref Bettibi, ce Chœur de 60 voix, sélectionné suite à un casting sur toute la région de Ben Arous, ciblant des jeunes talents âgés de 10 à 25 ans, a été formé dans des ateliers spécifiques encadrés par Ichraf Sallem et Amina Baklouti pendant quatre mois pour présenter une mise en scène d’une balade galante à travers le chant lyrique en plusieurs langues : Italien, Français, Arabe, et en parcourant plusieurs époques sans oublier la chanson Tunisienne en arrangement orchestral par Ilyes Blagui.

Fondée en Avril 2016, l’Association les Solistes œuvre pour la promotion des arts et de la culture ayant comme grands axes d’action : la musique classique occidentale et les jeunes.

L’association a lancé différents projets culturels et artistiques en l’occurrence le Festival et Concours National de Musique ” Les Solistes ” (Mars 2017), l’Ecole Orchestrale les Solistes (Juillet 2017) et l’Orchestre Symphonique les Solistes (Mars 2018).