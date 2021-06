Une exposition de produits confectionnés par des femmes rurales des différentes régions du pays a été ouverte, vendredi soir, au palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd à l’initiative de l’organisation internationale de droit du développement (IDLO).

L’exposition s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la femme, de la famille et des séniors et l’organisation IDLO visant à lancer une application mobile dédiée aux femmes rurales qui désirent vendre leurs produits en ligne et accéder à de nouveaux marchés, lit-on dans un communiqué publié samedi par le ministère.

Baptisée IJA, l’application sera aussi un espace d’échanges d’expériences et de données entre les femmes porteuses de projets.