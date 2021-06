Des projets financés par des bailleurs de fonds dans le cadre de la coopération internationale enregistrent un retard dans leur mise en œuvre, notamment ceux programmés dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du transport. C’est ce qui ressort d’un atelier de travail organisé vendredi 18 juin 2021 pour examiner les moyens permettant d’accélérer la mise en œuvre de ces projets.

Le retard est dû au blocage des études liées à ces projets, aux complications relatives aux appels d’offres, aux problèmes fonciers et sociaux mais aussi aux faibles capacités logistiques et humaines des parties chargées de la mise en œuvre de ces projets, ce qui entraîne des retards dans le déblocage des fonds.

Les participants à cette réunion présidée par le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli, ont convenu de développer et d’améliorer la gouvernance des projets dans les plus brefs délais, à travers la création d’une commission de pilotage à cet effet et d’une cellule de suivi périodique. Ladite cellule sera chargée de transmettre les recommandations et les propositions au gouvernement pour prendre les mesures nécessaires, en vue de lever les obstacles qui empêchent l’avancement de l’exécution des projets, et achever les programmes de financement qui lui sont

alloués.

Trouver de solutions concrètes…

Ali Kooli soulignera justement l’importance de la coopération financière entre la Tunisie et tous ses partenaires financiers, saluant leur soutien aux programmes nationaux de développement dans divers secteurs et leur volonté de continuer à accompagner la Tunisie, notamment durant cette phase critique, pendant laquelle le pays fait face à des défis économiques, financiers et sociaux, qui se sont aggravés encore avec la pandémie de COVID-19 et son impact sur l’activité économique et sur les finances publiques.

Il estime nécessaire de trouver des solutions concrètes, d’autant que l’avancement de ces projets, bloqués depuis quelques années, représente un des principales priorités du gouvernement et un facteur permettant de réaliser la relance économique à court et à moyen terme.

L’atelier de travail a été organisé en présence de représentants des institutions financières donatrices, des représentants de la présidence du gouvernement, de plusieurs ministères dont ceux du Transport, de l’Agriculture, de l’équipement, de l’Industrie, des Finances.