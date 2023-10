Des ministres du gouvernement d’Ahmed Hacheni et des responsables de structures publiques ont convenu d’œuvrer pour la mise en place d’une nouvelle politique nationale d’autonomisation économique et de développement de l’initiative privée coordonnée avec les bailleurs de fonds.

Les programmes d’autonomisation économique et d’entrepreneuriat pour les groupes vulnérables ont fait l’objet d’une étude menée en coopération avec l’Organisation internationale du travail (OIT), dont les résultats ont été présentés, lundi, lors d’une réunion tenue au siège du ministère de l’Economie.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part, Samir Saïed, ministre de l’Economie, Abdel Monêem Belâati, ministre de l’Agriculture Amal Bel Haj Moussa, ministre de la Famille, Mohammed El Moez Belhassine, ministre du Tourisme et Kamal degiche, ministre de la Jeunesse et d’autres hauts responsables, a permis de prendre connaissance des résultats de l’étude et d’avoir une idée sur le degré d’efficacité des programmes d’autonomisation quant à la création des microentreprises.

Les ministres, réunis, à Tunis, ont souligné l’importance de ces programmes dans la concrétisation de la stratégie nationale de développement économique et social, plaidant en faveur de la poursuite des concertations pour en améliorer (des programmes) l’efficacité et la productivité.

Les ministres, cités dans un communiqué du ministère de l’Economie, ont fait remarquer que ces programmes qui bénéficient d’un soutien politique fort, ont besoin davantage d’appui au niveau du financement, de la formation, de l’accompagnement et du suivi des bénéficiaires.

Ceci nécessite une coordination entre les différentes parties intervenantes tant au niveau national qu’au niveau des relations avec les donateurs et les partenaires financiers et techniques, ont-t-ils indiqué. Ils ont souligné la nécessité de mobiliser davantage de ressources financières et logistiques dans le cadre de la coopération internationale, bilatérale et multilatérale, ou à travers le partenariat avec les institutions onusiennes chargées du développement humain et durable.

Les ministres du gouvernement d’Ahmed Hachani ont conclu qu’il est important de développer la gouvernance de ces programmes, et ce par le biais de la coordination et la coopération entre toutes les parties prenantes.