La Tunisie a appelé jeudi les bailleurs de fonds régionaux et internationaux à mobiliser une aide financière conséquente aux pays en voie de développement pour lutter contre la pandémie de coronavirus et limiter son impact au niveau économique et social.

La Tunisie a également réclamé par la voie du ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray qui participait, ce jeudi, à distance à la réunion de ” l’alliance pour une action pluridisciplinaire “, l’allègement des dettes de ces pays, citant en particulier les Etats africains.

A ce propos, le ministre a plaidé pour une approche internationale, fondée sur les valeurs de coopération, d’entraide et de solidarité entre les composantes de la société civile d’autant, a-t-il dit, que plusieurs pays se trouvent aujourd’hui dans l’incapacité de faire face à cette épidémie.

Par ailleurs, le ministre a évoqué l’initiative du président de la République présentée récemment au Conseil de sécurité des Nations-unies pour la mise en œuvre du rôle de l’organisation onusienne dans la lutte contre la crise provoquée par le nouveau coronavirus.

Dans ce contexte, le ministre a loué les efforts fournis par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour prévenir la propagation de la pandémie, saluant le rôle joué par le secrétaire général des Nations unies et ses efforts pour mobiliser les efforts internationaux contre cette épidémie.

” L’organisation onusienne dispose d’un rôle central dans cette crise actuelle “, a souligné le ministre.

L’alliance a été créée en septembre 2019 à l’initiative de l’Allemagne et de la France. La Tunisie est un pays membre.