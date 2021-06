Le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines étudie la possibilité d’approuver une augmentation ou une modification du tarif de l’électricité prochainement suite à la hausse notable du prix du baril de pétrole sur les marchés internationaux (environ 70 dollars par rapport aux hypothèses de 45 dollars dans le budget de l’Etat).

Le directeur général de l’électricité et de la transition énergétique au ministère, Belhassen Chiboub, cité par la TAP, affirme que le gouvernement envisage d’introduire une modification du tarif de l’électricité en Tunisie dans la période à venir, sans divulguer la date exacte de cette modification.

” Nous étudions l’ajustement tarifaire à la lumière de la hausse des prix mondiaux des hydrocarbures, le prix du baril de pétrole sur les marchés mondiaux ayant atteint le niveau de 70 dollars, tandis que le budget de l’Etat 2021 a été préparé et approuvé sur une hypothèse de 45 dollars le baril”.

Il fait observer que la différence des prix entre les hypothèses inscrites dans le budget 2021 et les prix actuels de pétrole est très large et que parmi les solutions et les orientations adoptées seraient l’ajustement du tarif d’électricité.

Le responsable a souligné la nécessité d’assurer les équilibres financiers, d’autant plus que le gaz est importé en devises, mettant en garde contre d’éventuelle coupures successives de l’électricité, à l’instar de plusieurs pays, en cas de perturbation de l’importation des quantités requises en gaz pour produire de l’électricité.

Il a appelé les Tunisiens à accepter les ajustements du tarif de l’électricité, lequel, d’après lui, ne serait pas exorbitant ou élevé.

Il évoque dans ce cadre l’augmentation du tarif de l’électricité qui va, de prime à bord, concerner toutes les catégories de consommation, dont quatre catégories seraient de moins de 100 kw/heure pendant un mois à plus de 500 kw/heure par mois à des moyennes variables.

Le responsable prévoit que, pour la catégorie qui consomme moins de 100 kw/heure par mois, l’augmentation ne dépassera pas 1 dinar, précisant que l’ajustement du tarif sera concentré sur la catégorie énergivore, soit une potentialité de l’énergie électrique de 200 kw/heure par mois à un tarif de 176 millimes pour le kw/heure, sachant que le nombre de clients appartenant à cette catégorie frôle les 2,5 mille.

Il a indiqué que le nombre de clients qui consomment moins de 100 kilowatts /heure par mois atteint 1 million alors que ceux qui consomment entre 300 et 500 kilowatt/heure atteint 500 mille. Le nombre total de clients domestiques atteint environ 4 millions.

A rappeler que le dernier ajustement des prix remonte à juin 2019. Les mêmes prix ont augmente le 01 septembre 2018 de 13%.