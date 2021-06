Le programme SUNREF (Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance) Tunisie organise, le 22 juin de 9h à 13h à l’hôtel Laico à Tunis, une rencontre avec des entreprises pour présenter les financements et dispositifs d’appui techniques pour les entreprises ayant obtenu des autorisations dans le domaine du photovoltaïque.

Un séminaire à la rencontre des entreprises qui veulent mettre en œuvre leur projet solaire

Pour ce faire, l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME) et l’équipe du programme SUNREF – développé par l’Agence française de développement, cofinancé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France) organisent une rencontre en deux temps.

D’abord, une table-ronde qui présente les appuis financiers et techniques existants dans le domaine, puis des rencontres face-à-face avec les autorités concernées, les banques qui financent ce type de projet et l’assistance technique du programme SUNREF.

Pour avoir un retour d’expérience, des entreprises ayant déjà investi dans le photovoltaïque apporteront leurs témoignages tandis que des entreprises souhaitant investir sont invitées à participer pour poser leurs questions.

Cette rencontre illustre les opportunités que peuvent saisir les entreprises tunisiennes pour réaliser des investissements dans les énergies renouvelables et limiter leurs impacts sur l’environnement, tout en mettant en œuvre des projets rentables.

Le premier atelier porte sur le « Contexte et financement des énergies renouvelables en Tunisie » avec pour en débattre Fethi Hanchi (directeur général de l‘ANME), Ali KANZARI (Chambre des énergies renouvelables – UTICA) et Cléo FULCHIRON (coordinatrice assistance technique SUNREF Tunisie).

Quant au second atelier, il abordera la question du « Financement des énergies renouvelables). Au cours de cette session, Belhassen Chiboub (DG de l’électricité et des énergies renouvelables au ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, présentera “La situation des énergies renouvelables en Tunisie“.

Mohamed Ali Safi (ANME) se penchera sur “les dispositifs d’accompagnement (technique et financier) du PV en Tunisie“.

Walid Ellajmi (Cellule HelpDesk ANME) parlera de l’“Appui et accompagnement aux investisseurs privés dans le domaine des ENR et EE“.

Rafik Missaoui (chef d’équipe technique SUNREF Tunisie) se focus sur “le dispositif de financement SUNREF : conditions d’éligibilité financières et techniques“.

Enfin, Jawhar AJLANI (Banque UIB) apportera quelques éclairages sur la “perception des banques vis-à-vis des investissements dans les autorisations“.

Quid de SUNREF ?

Le programme SUNREF, qui s’étalera jusqu’en juin 2023, est développé par l’Agence française de développement (AFD) à hauteur de 60 millions d’euros, cofinancé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.

SUNREF décline en Tunisie le label “finance verte“ de l’AFD qui a déjà fait ses preuves dans plus de 30 pays d’intervention, avec plus de 70 banques partenaires depuis 2006.

Il encourage la création d’une offre de crédit innovante, à taux incitatifs, et des primes à l’investissement pour des entreprises tunisiennes, notamment des PME engagées dans des projets de maîtrise de l’énergie et de protection de l’environnement.

SUNREF résulte de l’étroite collaboration de 2 institutions publiques (ANME et ANPE) et 4 banques (Amen Bank, BH Bank, UBCI et UIB).

Ainsi, le programme Sunref comprend :

– une ligne 60 millions d’Euros de prêts allant jusqu’à 1 million et 4 millions d’euros en fonction du type de projets, avec des taux d’intérêts plafonnés et bonifiés, remboursables sur une période comprise entre 5 et 10 ans,

– une assistance technique d’un montant de 2.2 millions d’euros sur trois ans,

– un mécanisme de prime à l’investissement à hauteur de 15% de la valeur de la somme accordée.

La véritable innovation du programme consiste en l’assistance technique qui met à la disposition des partenaires de l’expertise internationale et tunisienne afin d’encourager l’émergence de projets verts compatibles SUNREF, l’appui technique au montage de projets pour les porteurs de projets, le renforcement des capacités des partenaires en matière de finance verte, le marketing des projets verts et leur vérification.

A propos de SUNREF (Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance)

SUNREF a pour objectif de promouvoir, dans les pays en développement, les investissements des entreprises en faveur de la maîtrise de l’énergie et d’une gestion durable des ressources naturelles, par l’intermédiaire de prêts accordés à des banques partenaires.

Ce programme innovant vise à accompagner la transition des pays en développement vers une croissance verte, en permettant notamment aux entreprises, selon certains critères d’éligibilité, de bénéficier de prêts à des conditions incitatives pour le financement de projets de performance environnementale, d’efficacité énergétique, ou encore, favorisant le recours aux énergies renouvelables.

A propos de l’AFD

L’Agence Française de Développement (AFD), institution financière publique qui met en œuvre la politique définie par le gouvernement français, agit pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable. Présente sur quatre continents à travers un réseau de 71 bureaux, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète. Avec 14,1 milliards d’euros engagés en 2019, le groupe AFD, avec sa filiale Proparco et en lien avec l’agence française de coopération technique Expertise France – finance et accompagne des projets de développement dans 115 pays.

www.afd.fr

A propos de l’Union européenne

L’Union européenne est constituée de 27 états membres qui ont décidé́ de mettre graduellement en commun leur savoir-faire, leurs ressources et leur destin. Ensemble, durant une période d’élargissement de plus de 50 ans, ils ont construit une zone de stabilité, de démocratie, et de développement durable tout en maintenant leur diversité culturelle, la tolérance et les libertés individuelles. L’Union européenne est déterminée à partager ses réalisations et ses valeurs avec les pays et les peuples au-delà̀ de ses frontières.

A propos d’Expertise France

Expertise France conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent durablement les politiques publiques dans les pays en développement et émergents. Gouvernance, sécurité, climat, santé, éducation… Elle intervient sur des domaines clés du développement durable et contribue aux côtés de ses partenaires à la concrétisation de l’Agenda 2030.

https://www.expertisefrance.fr