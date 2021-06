Le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a appelé, jeudi, la chambre syndicale des boulangers à suspendre la grève entamée aujourd’hui (jeudi 17 juin) et à reprendre les négociations.

Il a affirmé, dans un communiqué, qu’il est disposé à négocier avec les professionnels et se pencher sur les préoccupations des boulangers en coordination avec les différentes structures et les ministères concernés pour trouver les solutions adaptées et surmonter leurs difficultés.

La Chambre syndicale nationale a annoncé, le 16 juin 2021, l’entrée en grève générale nationale de 3 jours, à partir de jeudi 17 juin 2021, “si le ministère du Commerce ne réponds pas à ses revendications”.

Mercredi, le président de la chambre nationale des boulangers, Mohamed Bouanen, a déclaré à TAP que la décision de la grève vient en signe de protestation contre les agissements de l’autorité de tutelle qui refuse de répondre aux revendications des professionnels du secteur qui compte 3500 boulangeries.

Les propriétaires de boulangeries revendiquent essentiellement, d’après ses dires, le remboursement de leurs dus auprès de l’Etat, dont le montant est estimé à environ 50 mille dinars pour chaque boulangerie, et l’application de la loi organisant cette activité, afin de faire face aux personnes intruses à cette activité et qui exercent sans même posséder une carte professionnelle.