La 2éme édition du Salon International du Café, Pâtisserie, Boulangerie et Gelaterie « Le Printemps Du Café », se tiendra du 8 au 12 janvier 2025, au Parc des Expositions du Kram.

Cet événement qui réunira tous les acteurs du secteur, professionnels et particuliers, ainsi, que les passionnés du café, pâtisserie et boulangerie en vue de créer des plateformes et des possibilités de business.

«Le Printemps Du Café », qui sera marqué par la participation de 40 exposants vise à créer une expérience propice au développement de relations d’affaires fructueuses dans un cadre créatif et innovant.

Il prévoit, en outre, d’élargir les secteurs d’activités à l’échelle industrielle et de familiariser le grand public avec le savoir-faire des Baristas professionnels et des grands chefs de la pâtisserie.

En effet, le salon qui s’étale sur une superficie de 1000 m2 permettra de donner une visibilité aux entreprises, de leur permettre de rencontrer les intervenants nationaux et internationaux actifs dans l’écosystème, de découvrir les nouvelles techniques dans le monde du café, de la pâtisserie et de la boulangerie et de participer aux formations organisées par les experts du secteur.