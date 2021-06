Le président de la République Kaîs Saied effectue, les 16 et 17 juin courant, une visite officielle en Italie à l’invitation de son homologue italien Serjio Mattarella.

Selon un communiqué de la présidence, Saied devrait rencontre président de la République italienne et le président du Conseil des ministres.

Le déplacement du président Kaîs Saied en Italie offre une occasion ” renouvelée ” d’identifier les moyens à mêm d’impulser la coopération bilatérale dans divers domaines.

D’après la même source, cette visite vise à promouvoir la concertation et la coordination entre les deux pays ” amis ” et à échanger les points de vue au sujet des questions régionales et internationales d’intérêt commun.