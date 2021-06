Cent (100) agents de six municipalités ont été vaccinés contre le tétanos et le virus de l’hépatite B, dans le cadre d’une initiative de l’organisation ” International Alert ” en Tunisie.

La directrice des programmes au sein de cette organisation, Mariem Abdelbeki, a indiqué ce vendredi, que les six municipalités concernées par cette campagne de vaccination sont réparties entre les gouvernorats de Sidi Bouzid, Sousse et Tataouine, à raison de deux municipalités dans chaque gouvernorat. Selon elle, le choix s’est porté sur les agents municipaux qui ont un lien direct avec la collecte des déchets, ce qui peut les exposer à de nombreuses maladies.

Elle a noté que cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet d’accompagnement des communautés urbaines marginalisées face aux répercussions du Covid19 située à l’intérieur du pays.

Lancée en novembre 2020, l’initiative a pris fin en mars 2021, a-t-elle fait savoir, ajoutant que ce projet mis en oeuvre avec l’appui de l’ambassade britannique en Tunisie, vise à renforcer la réponse à la pandémie du Coronavirus dans les municipalités.

Dans le même contexte, elle a indiqué que le projet a également permis de former 145 agents municipaux et de leur fournir des équipements de protection individuelle.

Au niveau du ministère des Affaires sociales, l’organisation a, selon sa représentante, organisé des stages de formation au profit de 119 experts sociaux et leur a fourni des moyens de prévention contre le Covid 19, notant la parution d’un guide illustré pour les experts sociaux expliquant les voies de contamination et les mesures de protection nécessaires pour eux ainsi que pour le citoyen.

Il est à noter que le bureau tunisien de l’Organisation International Alert est actif depuis 2012 dans les quartiers populaires et les régions de l’intérieur de la Tunisie à travers le renforcement de la participation des groupes et régions exclus et marginalisés dans le cadre de l’accompagnement du processus de transition démocratique.Y