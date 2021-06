La directrice générale de l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED), Basma Jebali, a appelé le ministère de la Santé à inciter les établissements de la santé, publics et privés, à appliquer la réglementation en vigueur en matière de gestion des déchets, en ayant recours aux sociétés privés pour l’élimination des déchets sanitaires qui sont une source de maladies et de pandémies.

En marge d’une séance d’audition tenue mercredi 9 juin 2021 par la Commission de la santé et des affaires sociales du Parlement, Jebali a indiqué que la législation en matière de gestion des déchets stipule que des accords doivent être conclus entre les établissements sanitaires dans les secteurs public ou privé et les établissements de traitement des déchets sanitaires selon les normes internationales.

Dans ce contexte, elle fait remarquer que le ministère de la Santé doit appeler ces établissements à se conformer à la loi pour le traitement des déchets dangereux, précisant que des sanctions seront infligées contre les établissements sanitaires qui n’ont pas conclu d’accords avec les sociétés de gestion des déchets, pouvant atteindre jusqu’à une amende de 500 dinars et la fermeture de l’établissement.

Elle a affirmé que des dépassements ont été relevés au niveau des opérations de traitement des déchets sanitaires dangereux au sein des établissements sanitaires, outre des défaillances au niveau de la stérilisation des déchets sanitaires par des sociétés autorisées par le ministère.

Dans ce contexte, elle a précisé que 2 ou 3 sociétés privées ont été fermées pour non respect de la loi et dépassements flagrants, et que la décision de fermeture est du ressort de la Commission consultative relevant du ministère des Affaires locales et de l’Environnement.