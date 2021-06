Cinq maisons des jeunes dans le gouvernorat de Mahdia vont bénéficier de 25 ordinateurs dans le cadre du projet “Helma” lancé par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en Tunisie.

Financé par le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de l’Italie, le projet “Helma ” (Rêve) a démarré en août 2020 et se poursuivra jusqu’à juillet 2021 ciblant dans une première phase les gouvernorats de Mahdia et Sfax, a indiqué à la responsable du projet, Mona Bennour, à l’agence TAP.

Le projet a pour objectif l’amélioration des opportunités de réintégration socio-économique pour les jeunes à risque de ré-émigration irrégulière et d’autres groupes vulnérables par le biais de la formation des compétences demandées sur le marché du travail et du soutien au développement communautaire

Dans ce contexte, l’OIM projette aussi la création de points d’information dans les maisons des jeunes pour faciliter l’accès aux offres d’emploi et de formation pour les jeunes vivant dans les zones rurales.

Selon la même source, un bus d’une capacité de 30 places sera aussi offert au gouvernorat dans le cadre du projet en vue de faciliter le transport des jeunes des zones intérieures de la région vers les bureaux de l’emploi des délégations d’El Jem et de Mahdia.