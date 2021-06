Le président du Parlement Rached Ghanouch a reçu, jeudi, au Bardo, une délégation parlementaire française accompagnant le Premier ministre Jean Castex, actuellement en visite en Tunisie à l’occasion du 3ème Haut Conseil de Coopération tuniso-français.

Ghannouchi s’est félicité, à cette occasion, du soutien constant de la France à la Tunisie et de son appui au processus de transition démocratique dans le pays, appelant à impulser davantage la coopération bilatérale dans les domaines notamment de la migration et de la lutte contre le terrorisme ” afin de renforcer la paix, la stabilité et la coopération entre les deux rives de la Méditerranée “.

Il a, en outre, salué les liens historiques et privilégiés qui unissent la Tunisie et la France, et le souci de renforcer les relations entre le parlement tunisien et les deux chambres du parlement français (Assemblée nationale et Sénat) de manière à hisser la coopération bilatérale au niveau escompté dans les domaines notamment de l’économie, l’investissement, la culture et la science.

Il a également souligné le souci commun d’assurer le succès du XVIIIe Sommet de la Francophonie qui se tiendra en novembre prochain à Djerba, évoquant aussi le dossier libyen, la reconstruction et l’appui au processus politique dans ce pays afin d’y apporter la stabilité.

Le président du Parlement a, par ailleurs, réaffirmé la position constante de la Tunisie vis-à-vis de la cause palestinienne, et son soutien au peuple palestinien dans sa lutte pour l’établissement de son Etat indépendant avec al-Quds pour capitale.

Les membres de la délégation parlementaire française ont pour leur part réitéré le souci de consolider les relations avec l’Assemblée des représentants du peuple, appelant à multiplier les rencontres et les échanges d’expériences au niveau notamment des groupes d’amitié interparlementaire.

Ils ont souligné l’importance d’approfondir la réflexion sur la coopération bilatérale et les mécanismes permettant de la développer davantage, et sur la concrétisation des divers accords et projets conjoints, en particulier dans les champs de la santé et l’enseignement supérieur.

Ils ont , en outre, réaffirmé le soutien de la France au processus de transition en Tunisie, et la volonté de renforcer la coopération en matière de migration et de sécurité dans le bassin méditerranéen.

La délégation parlementaire française comprend les présidents des Commissions des Affaires étrangères au Sénat Christian Cambon et à l’Assemblée nationale Jean-Louis Bourlanges, les vices-présidents de ces mêmes commissions Cédric Perrin (Sénat) et Rodrigue Kokuendo (Assemblée) ainsi que les présidents des groupes d’amitié France-Tunisie Jean-Pierre Sueur (Sénat) et Jérôme Lambert (Assemblée).