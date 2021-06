Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, jeudi 3 juin 2021, au palais de Carthage, le Premier ministre français Jean Castex qui était accompagné de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, Kaïs Saied s’est félicité des liens d’amitié historiques unissant la Tunisie et la France, estimant qu’ils constituent un vecteur clé pour hisser la coopération bilatérale au niveau d’un partenariat privilégié basé sur des visions innovantes, en particulier sur les plans économique, social, culturel et sécuritaire.

Dans le même contexte, Saïed a souligné l’importance de promouvoir les relations tuniso-françaises, d’en diversifier les volets et d’accélérer la mise en œuvre des projets et programmes communs dont notamment les projets relatifs à la création d’emplois, le renforcement de la qualification des jeunes, la migration, le développement durable, la santé, la technologie et la recherche scientifique.

Par ailleurs, Kaïs Saïed a salué la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre la pandémie du Coronavirus, qui a été couronnée récemment par un don français au profit des hôpitaux publics et l’octroi d’unités de production autonome d’oxygène qui seront mises à la disposition des hôpitaux régionaux de Sidi Bouzid, Tataouine et Sfax.

Il a, dans ce sens, appelé la France à continuer de soutenir la Tunisie dans sa lutte contre cette pandémie et pour qu’elle puisse bénéficier de nouvelles livraisons de vaccins.

Par ailleurs, le président de la République a réitéré la détermination de la Tunisie à organiser le sommet de la Francophonie dans les délais fixés.

Pour sa part Jean Castex a souligné que “La France salue l’expérience démocratique en Tunisie et est disposée à continuer à se tenir à ses côtés pour qu’elle puisse relever les défis rencontrés notamment dans les domaines économique, social et sanitaire”.

Il a également fait part de l’engagement de son gouvernement à renforcer la coopération bilatérale, à assurer le suivi de la mise en œuvre des projets en cours et à accroître les investissements français en Tunisie.

Selon le communiqué, cette rencontre a été l’occasion d’échanger les points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.