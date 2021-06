La Tunisie vise à produire 30% de son électricité à partir des énergies renouvelables (ER) en 2030, objectif fixé depuis octobre 2009, mais jusqu’en 2019, seulement le 1/10ème de cet objectif a été atteint, soit en 3%.

Pour accélérer le déploiement de ces énergies propres atteindre cet objectif, la Tunisie a besoin d’impliquer davantage les institutions financières nationales, d’adopter une réforme des instruments financiers du secteur des ER et d’opérationnaliser le Fonds de transition énergétique, en mobilisant des fonds auprès des secteurs public et privé, et des institutions financières internationales, constate un rapport de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).

Selon ce document rendu public, mercredi, et réalisé en collaboration avec le ministère tunisien de l’Industrie, de l’Energie et des Mines et l’ Agence nationale pour la conservation de l’énergie (Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie, ANME), le Fonds de la transition énergétique (FTE) a besoin de nouveaux flux de capitaux.

Il s’agit de permettre à ce fonds d’étendre les facilités de crédit à l’industrie, que le renforcement des capacités des banques locales est essentiel pour améliorer les conditions d’investissement locales.

Le rapport recommande la mise en place d’un organisme régulateur de l’électricité et la simplification des processus de passation des marchés et d’autorisation.

Le secteur privé devrait aussi jouer mieux son rôle dans la réalisation des objectifs énergétiques nationaux suite à l’introduction de la Stratégie nationale de transition énergétique, recommande le rapport.

Selon le directeur général de l’IRENA, “il faut créer un système énergétique robuste qui permet de soutenir la croissance, créer de nouveaux emplois et améliorer la santé et le bien-être humains”.

“Au cœur de ces recommandations se trouve la nécessité de stimuler le flux de capitaux à faible émission de carbone dans le pays, grâce à des mesures axées sur le renforcement des capacités, la simplification de l’environnement réglementaire et l’élargissement des interventions du fonds national de transition énergétique”, a-t-il dit, cité par un communiqué de l’IRENA.

Le rapport identifie les meilleures pratiques, politiques et réglementations financières habilitantes qui soutiendront la réalisation de mesures audacieuses, pour diversifier le mix énergétique en Tunisie.

D’après le rapport, le nouveau cadre juridique et les diverses mesures adoptées par le gouvernement au cours des deux dernières années ont été efficaces pour promouvoir les énergies renouvelables dans le pays. Cependant, des obstacles, au déploiement des énergies renouvelables persistent et nécessitent des actions pour les surmonter.

Nouvelles alternatives pour surmonter les contraintes

Il s’agit de la création d’un plan énergétique à long terme, pour répondre aux contraintes du système et permettre un meilleur déploiement des énergies renouvelables, l’amélioration de l’évaluation des ressources renouvelables, “car des données plus détaillées seront essentielles, pour identifier les zones rentables à fort potentiel d’énergie renouvelable”, et la simplification des procédures d’approvisionnement pour le développement du réseau électrique, afin d’assurer l’alignement entre le développement de la production d’énergie renouvelable et le renforcement de l’infrastructure du réseau.

Autres actions recommandées, la clarification des rôles des institutions associées et le renforcement de leurs ressources humaines, en créant une plateforme consolidée pour tous les acteurs des énergies renouvelables dans le pays.

L’IRENA propose également, à travers ce rapport d’évaluation, la création d’une autorité indépendante chargée de l’électricité, pour aider à assurer le respect des réglementations et promouvoir, un environnement concurrentiel transparent et équitable pour les producteurs privés.

Un mécanisme de financement dédié au pompage solaire de l’eau, pour inciter les agriculteurs à l’utiliser en remplacement des pompes diesel est aussi nécessaire, selon le même rapport qui recommande aussi l’amélioration de l’accès au financement pour les agriculteurs et les PME en impliquant les banques locales dans le développement d’applications d’énergie renouvelable.

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Jun/IRENA_RRA_Tunisia-2021.pdf