Le ministère du Commerce et du Développement des exportations annonce l’organisation, fin juin 2021, de la sixième session du Conseil national pour les activités de petits métiers, vu que plusieurs artisans ont été touchés par la crise de Covid-19.

Le ministère a fait savoir qu’une séance de travail a été organisée, lundi 31 mai 2021, dans le cadre des préparatifs de cette sixième session.

L’édition en question contribuera à l’identification des choix nationaux dans le domaine des petits métiers, l’évaluation du rôle du secteur dans le développement économique et social et le suivi des orientations de base, l’exécution des plans et l’examen de toutes les questions liées au secteur.

Le ministre du Commerce, Mohamed Boussaïd, a souligné la nécessité d’élaborer une stratégie comportant un diagnostic de la situation et réalisations du secteur afin d’engager une réflexion sur ses perspectives.

Cette réunion a permis aussi de discuter la question d’élaboration d’un système statistique relatif aux artisans et aux entreprises d’artisanat, de leur mise à jour, et ce, avec la participation des professionnels et tous les intervenants du secteur (ministères, établissements et structures…).

Elle a permis d’évoquer les moyens permettant d’inciter les artisans à s’inscrire au registre des artisans pour contribuer davantage à l’organisation du secteur et au développement de sa base de données, compte tenu de son rôle dans le tissu économique et en termes de création d’emplois.