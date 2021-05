Le Centre technique des industries mécaniques et électriques (CETIME) organise une série d’ateliers de formation, durant les mois de juin et de juillet 2021.

Ces formations, destinées aux opérateurs du secteur, portent sur plusieurs thématiques, dont ” la mise en place de l’outil TPM (Total productive maintenance) pour une meilleure performance des moyens de production “, ” La métrologie dimensionnelle : gestion, suivi des étalonnages et calcul des incertitudes de mesure “, ” La performance énergétique du froid commercial et industriel), ” La performance énergétique des installations de production de vapeur “, ” Procédés de fabrication de circuits imprimés simple et double face à trous métallisés “…

Le centre propose, aussi, dans le même cadre, des formations qualifiantes en ” radiologie industrielle niveau 1 (prérequis formation en radioprotection) “, en ” ressuage niveau 1 et 2 “, en ” contrôle de la sécurité des installations électriques H.T & B.T “…