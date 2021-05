La deuxième édition de TDS Hackathon, “Hack4Data” sera organisé sur le thème du “Suivi de l’évolution de la pandémie du COVID-19” et ce dans le cadre du 5e “Tunisia Digital Summit” qui se tiendra 2 et 3 juin 2021, à Tunis.

Ce challenge a pour objectif d’attirer et de connecter les étudiants et diplômés des écoles d’ingénieurs, afin de les aider à développer des solutions digitales dans le domaine des Data-Science, Data-Analysis, Data-Visualization…

Les candidats ont été sélectionnés parmi les étudiants et/ou les jeunes fraîchement diplômés des écoles d’ingénieurs / informatiques. L’équipe gagnante remportera un prix de 5000 dinars.

Ce Hackathon se tient à l’initiative de TPM (Tunisie Place de Marché), l’APII (Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation) et Business & Decision, consultant et intégrateur de systèmes international, en partenariat avec la GIZ (société allemande pour la coopération internationale).

Le “Tunisia Digital Summit”, est un événement, dédié à la transformation digitale et au suivi des nouveautés des technologies de rupture qui révolutionnent la vie des citoyens, les entreprises (publiques et privées) ainsi que les divers secteurs économiques.