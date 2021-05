La conférence en ligne ” Les instances indépendantes au service des citoyens : renforcement des droits de l’Homme en Tunisie ” organisée les 25 et 26 mai par le Conseil de l’Europe et l’Union européenne, a été l’occasion de découvrir les quatre lauréats “Grand Prix du concours photos” lancé dans le cadre de l’événement.

Le vernissage-débat des photos lauréates du concours photo “Laisse parler tes yeux”, s’est déroulé en présence d’André Parant, Ambassadeur de France en Tunisie, Marcus Cornaro, Ambassadeur de l’UE en Tunisie et Pilar Morales, Cheffe du bureau du Conseil de l’Europe en Tunisie par intérim.

Les quatre lauréats du Grand Prix bénéficient d’une exposition de leurs œuvres en ligne, ainsi que dans les locaux de l’Institut français durant deux semaines. Les auteurs des quatre meilleurs clichés participeront par ailleurs en novembre au Forum Mondial de la démocratie qui se tiendra au siège du Conseil de l’Europe à Strasbourg.

Il s’agit d’Omar Kchaichia, Mohamed Ameur Hallouli, Jihed Azibi et Oumayma Ben Fguira.

L’exposition en ligne présente les œuvres de 16 lauréats sélectionnés par le jury du concours “Laisse parler tes yeux : illustrer et défendre les droits de l’Homme en Tunisie” et incarnant les visions de jeunes tunisiens et tunisiennes sur les droits de l’Homme en Tunisie.

Plusieurs thèmes sont traités, tels le droit fondamental à la vie, le respect de la dignité de tous les êtres humains, le droit au travail, à la religion, à la non-discrimination, à la liberté d’expression ou à un environnement sain. Ces clichés représentent certains défis et questionnements se posant à la jeunesse tunisienne, mais également ses espoirs pour le futur.

Originaires de toute la Tunisie et âgés de 18 à 30 ans, ces jeunes Tunisiennes et Tunisiens photographes amateurs ont choisi la photographie pour “illustrer et défendre les droits de l’Homme”.

Véritable panorama des préoccupations et espoirs de la jeunesse tunisienne, ces 16 clichés révèlent une vision contemporaine et concrète de la situation des droits de l’Homme en Tunisie.

Ce concours photo a été organisé dans le cadre du projet conjoint du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne d’Appui aux instances indépendantes en Tunisie (PAII-T), en partenariat avec l’Institut Français Tunisie (IFT) et la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH).