La Commission des finances, de la planification et du développement de l’Assemblée a adopté, mercredi 26 mai 2021, un projet de loi portant approbation d’un accord de garantie, conclu le 19 mars 2021 entre la Tunisie et l’Agence française de développement (AFD), relatif à un crédit accordé à l’ONAS pour financer la 4ème tranche du programme national d’assainissement rural.

Le crédit de 50 millions d’euros avec un taux d’intérêt de 0,40% est remboursable sur 20 ans dont 7 années de grâce.

Le ministre de l’Equipement et des Affaires locales et de l’Environnement par intérim, Kamel Doukh, a fait savoir que l’ONAS interviendra, grâce à ce crédit, pour l’assainissement de 36 régions (plus de 3 000 habitants concernés) appartenant à 13 gouvernorats (Béja, Jendouba, La Manouba, Nabeul, Sousse, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Sfax, Gabès, Médenine, Tozeur et Kébili) et qui étaient classées “zones rurales”.

Ce projet comporte l’installation de près de 474 Km de conduites et la réalisation de 12 stations d’assainissement, a-t-il expliqué.

Il a rappelé que les premières tranches du programme national d’assainissement a concerné 34 régions rurales et que les 36 régions restantes ont été inscrites dans le cadre de la quatrième tranche objet du crédit en question.

Dans le cadre de ce programme, l’AFD accorde également un don de 1 million d’euros, à titre d’assistance technique à l’ONAS.