Citi annonce la nomination d’Ebru Pakcan à la tête de la franchise EMEA Emerging Markets Cluster (Marchés Emergents en Europe, Moyen-Orient et Afrique), avec effet immédiat, couvrant ainsi 59 pays dans la région.

Leader avérée, Ebru a occupé plusieurs postes de responsabilité à l’échelle mondiale et régionale au sein du département Treasury and Trade Solution (Commerce international and solutions de trésorerie). Le dernier en date étant “responsable mondiale du commerce international“ où elle était tenue de faciliter le financement et les services intermédiaires des clients institutionnels à travers le réseau mondial de Citi. Ebru avait dirigé auparavant le département Treasury and Trade Solution pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique de 2016 à 2020.

Ebru reprend les rênes d’une franchise enregistrant d’excellents résultats et offrant de très bonnes perspectives de croissance dans les 59 pays dans lesquels Citi fournit des services à ses clients à travers le EMEA EM Cluster.

Ebru et son équipe sont chargées d’exploiter le plein potentiel de cette division, y compris le réseau existant, la vaste expérience des équipes, la capacité de couverture et les gammes de produits ainsi que la capacité à utiliser des bilans locaux au profit des clients Citi.

En outre, Ebru est connue pour le maintien d’un environnement robuste de gestion du risque et de contrôle, ce qui s’avèrera indispensable dans ce nouveau poste de responsabilité.

Elle remplace Atiq Rehman, qui, comme annoncé récemment, prendra sa retraite après une carrière de 37 ans chez Citi. Atiq a joué un rôle clé dans l’évolution dynamique de la franchise EM dans la région EMEA.