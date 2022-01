Citi a lancé en Algérie son premier programme de financement de la chaîne d’approvisionnement lié au développement durable (SSCF) au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) dans le but d’aider ses clients à renforcer leurs priorités ESG (gouvernance environnementale et sociale), à améliorer la résilience de leurs chaînes d’approvisionnement et à gérer leurs besoins en fonds de roulement.

Les programmes de financement de la chaîne d’approvisionnement (SCF) profitent tant aux entreprises qu’à leurs fournisseurs vu qu’ils hiérarchisent respectivement leur fonds de roulement.

En utilisant le programme SCF de Citi, par exemple, la banque accorderait un financement aux fournisseurs d’un client à partir de la date de collecte de biens spécifiques/prestation de services jusqu’à la date d’échéance du paiement dû à ces mêmes fournisseurs.

Le coût de ce financement est ainsi assuré par les fournisseurs à un taux inférieur à leur coût de financement habituel. Par conséquent, les fournisseurs bénéficient d’une accélération des flux de trésorerie, d’un paiement plus rapide et de coûts de financement améliorés.

Le premier programme SSCF de Citi introduit dans la région MENA a été mis en œuvre pour l’entreprise allemande de produits chimiques et de biens de consommation Henkel. Ce programme a été initialement lancé avec des fournisseurs en Algérie et s’étendra pour englober d’autres marchés et fournisseurs dans les mois à venir.

Le programme est également une première pour Henkel dans la région MENA et s’adresse à des fournisseurs existants ou nouveaux démontrant des performances de durabilité solides ou dont les performances sont améliorées (Ou : en progression). Les fournisseurs éligibles peuvent accéder au financement de la chaîne d’approvisionnement de Citi à des taux préférentiels, s’améliorant à mesure que le score de durabilité d’un fournisseur progresse.

Avec le soutien d’une agence d’évaluation de la durabilité de premier plan au monde, Henkel évaluera périodiquement les performances de durabilité de ses fournisseurs.

Commentant cette collaboration, Bülent Pehlivan, Directeur Régional des Finances – Inde, Moyen-Orient et Afrique, Henkel, a déclaré : « La durabilité étant au cœur de la stratégie de notre entreprise, nous nous engageons dans un éventail d’activités avec de nouvelles façons de prospérer et des solutions innovantes pour créer de la valeur.

Nous sommes ravis de collaborer avec Citi pour l’introduction d’un programme de financement de la chaîne d’approvisionnement durable pour la première fois dans la région. Lancé d’abord en Algérie, nous nous engageons à continuer de le mettre en œuvre dans d’autres pays de la région dans un avenir proche».

Le programme SSCF de Citi dans la région de MENA s’aligne en effet, sur les engagements ESG de la banque. Pour aider à accélérer la transition vers une économie mondiale à faible émission de carbone, Citi a lancé sa stratégie de progrès durable mise à jour en juillet de l’année dernière, et qui comprend son objectif mondial de financement environnemental de 500 milliards de dollars américains.

Citi a également récemment pris un engagement de financement durable d’ici 2030, s’élevant à 1 000 milliards de dollars américains et qui comprend l’objectif de financement environnemental ainsi qu’un objectif de financement social de 500 milliards de dollars américains.

« Nous sommes fiers de collaborer avec Henkel pour ce premier programme SSCF dans la région MENA. Il est vraiment plaisant de voir que Henkel et Citi partagent une même orientation stratégique concernant l’ESG. Chez Citi, nous attendons avec impatience ce partenariat et cette belle aventure avec Henkel garantissant que nous continuerons à adapter et à développer nos solutions ESG encore plus », a déclaré Dave Aldred, Directeur des Solutions de Trésorerie et de Commerce MENA, Citi.

« Nous sommes ravis de nous associer à Henkel et de l’aider à atteindre ses objectifs de développement durable via le lancement du premier programme de financement de la chaîne d’approvisionnement durable pour Citi dans la région MENA. Comme Henkel, nos engagements ESG sont un élément essentiel de la stratégie de notre entreprise et nous promettons de fournir des solutions ESG innovantes à nos clients et à étendre l’utilisation de notre programme de financement de la chaîne d’approvisionnement durable dans la région », a déclaré Marcel Hanen, Directeur Régional du Groupe des Filiales Internationales, Citi – Moyen-Orient, Afrique du Nord, Pakistan et Turquie.

