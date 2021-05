Des mises à jour ont été apportées aux conditions d’entrée en Italie dans le cadre des restrictions sanitaires engendrées par la pandémie de Covid-19. C’est la nouvelle qu’a annoncée, mardi 25 mai 2021, la compagnie aérienne Tunisair.

De ce fait, tout voyageur se rendant vers ce pays doit remplir et signer, à cet effet, deux exemplaires du formulaire ” auto-déclaration “, dont une 1ère copie est remise à la PAF (Police aux frontières) alors que la 2ème copie est récupérée par l’équipage CREW et remise à l’escale de destination (chef d’escale/agent d’escale ou handler), ainsi que le formulaire “déclaration de santé”. Les formulaires sont téléchargeables via ce lien https://cutt.ly/Mnejv9P

Lors de de l’enregistrement en Tunisie, tout voyageur se rendant en Italie doit également présenter le formulaire de localisation de passagers PLF rempli. Ce formulaire est téléchargeable via ce lien https://app.euplf.eu/#/

Tunisair précise qu’à défaut le passager se verra refuser l’enregistrement, et que toutes les autres dispositions déjà applicables depuis le 19 avril 2021 restent en vigueur.

Pour rappel, Tunisair avait indiqué, le 18 avril 2021, que faisant suite aux nouvelles restrictions sanitaires imposées par le gouvernement italien, tout voyageur se rendant en Italie, à compter du 19 avril 2021, doit présenter lors de l’enregistrement en Tunisie un certificat du test PCR négatif ou antigénique dont la date de prélèvement n’excède pas les 48 heures avant l’entrée en Italie.