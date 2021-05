Le HUAWEI FreeBuds 4i vérifie toutes les cases pour en faire un écouteur inébranlable à un prix plus convivial

Avec les services de streaming musical et le divertissement en mouvement de plus en plus populaire, il Ya eu une tendance croissante vers des solutions audio dédiées. Cette tendance a été complétée par l’afflux d’écouteurs sans fil, permettant une solution plus fonctionnelle pour un usage quotidien.

Huawei a une solide réputation avec de véritables écouteurs stéréo sans fil, en particulier avec sa série FreeBuds qui a connu des itérations réussies l’une après l’autre. Le dernier né de cette gamme est le nouveau huawei FreeBuds 4i, qui poursuit la tradition de fournir aux consommateurs une expérience audio immersive et confortable, avec un son de haute qualité, annulation active du bruit et une batterie de longue durée tous emballés dans un design compact et élégant. Regardons de plus près et voyons ce que la dernière offre de Huawei apporte.

Le HUAWEI FreeBuds 4i sera disponible sur le site officiel de Huawei et chez certains détaillants en (NOM DU PAYS) à partir (DATE) au prix de XXX dans des variantes en couleur de Ceramic White, Carbon Crystal Black et Honey Red.

Son de haute qualité

Mesurer la qualité sonore réelle peut être tout à fait arbitraire. Cependant, les composants physiques peuvent être utilisés comme base pour comprendre quels efforts ont été déployés et à quels niveaux audio s’attendre. Avec le HUAWEI FreeBuds 4i, Huawei n’a pas voulu tirer d’arrêts rapides, soigneusement construire en elle une unité audio personnalisée qui vise à fournir un son de haute qualité.

Ceci est rendu possible principalement par le grand pilote dynamique de 10mm qui permet une plus large gamme d’amplitudes et de basses plus fortes, tandis que sa conception de chambre arrière assure la cohérence des effets sonores et confortable à l’écoute générale. En outre, le HUAWEI FreeBuds 4i a également reçu des écoutes pour la musique pop, y compris les instruments, le rythme et le chant pour des détails de haute qualité.

Avec tous ces composants travaillant ensemble, le résultat final est un son de haute qualité qui rend l’écoute de la musique ou de prendre des appels ou même des jeux et des films, beaucoup plus immersive d’où la création d’une meilleure expérience audio dans l’ensemble.

Autonomie de la batterie de longue durée

La durée de vie de la batterie est toujours un facteur clé quand il s’agit d’appareils sans fil : En tenant compte de cela, Huawei a intégré dans le HUAWEI FreeBuds 4i une grande batterie à haute densité dans son cadre compact.

Cette batterie fournit jusqu’à 10 heures de lecture continue de musique ou 6,5 heures d’appels vocaux, avec l’annulation active du bruit désactivée. Toutefois, le garder ouvert donnera 7,5 heures de lecture continue de musique et 5,5 heures d’appel vocal1. Lorsqu’ils sont utilisés avec le boîtier de chargement, les utilisateurs obtiennent un total de 22 heures de lecture de musique ou 14 heures d’appel vocal.

La recharge n’est pas non plus une préoccupation majeure, car la technologie de charge rapide assure des temps de recharge plus rapides pour revenir à l’utilisation plus rapidement que jamais. Par exemple, une simple charge de 10 minutes peut donner jusqu’à 4 heures d’utilisation.

Annulation active du bruit

Une mesure clé d’une bonne expérience audio peut être ramenée à la façon dont les écouteurs suppriment les sons environnants. Poursuivant la tradition de ses prédécesseurs, le HUAWEI FreeBuds 4i est livré avec des fonctionnalités actives d’annulation du bruit qui sont utiles dans différents scénarios et lieux, par exemple lors des achats, des déplacements, au travail ou même s’ils veulent simplement s’isoler de la foule externe.

Pour parvenir à cette annulation du bruit, le HUAWEI FreeBuds 4i utilise des microphones pour détecter le bruit ambiant autour de l’utilisateur, puis adopte des algorithmes d’annulation active du bruit pour créer des ondes acoustiques inversées pour l’annuler. Au cours de ce processus, la qualité sonore globale n’est pas compromise et la pression dans les oreilles de l’utilisateur est encore réduite.

Cela ne signifie pas que les utilisateurs sont complètement exclus et doivent continuer à enlever leurs écouteurs pour une conversation ou de garder une oreille attentive. Avec la fonction mode Sensibilisation, tous les utilisateurs peuvent juste appuyer et tenir sur la poignée oreillette, ce qui leur permet d’écouter des sons ambiants autour d’eux et de communiquer avec les gens sans avoir à sortir les écouteurs.

Conception compacte et confortable avec des commandes intuitives

Tout cela est complété par un design compact, confortable et élégant qui le rend facile à utiliser tout en berçant un look tendance. Le boîtier de charge dispose d’un design qui s’adapte à la paume de l’utilisateur tandis que les écouteurs eux-mêmes s’adaptent parfaitement dans l’oreille de l’utilisateur, à la suite de milliers de tours de tests de confort.

En outre, le HUAWEI FreeBuds 4i offre également une excellente expérience d’interaction, permettant aux utilisateurs de contrôler la lecture de musique, les appels vocaux et l’annulation active du bruit tout avec des touches de simples gestes.

La connectivité est également rapide et simple avec le HUAWEI FreeBuds 4i. Lors de la connexion avec les smartphones Huawei exécutant EMUI 10.0 ou plus, le HUAWEI FreeBuds 4i utilise l’appariement rapide avec une notification pop-up rapide qui invite lorsque le boîtier de charge est ouvert. Une fois connectés, les utilisateurs peuvent également afficher toutes les informations concernant la durée de vie de la batterie et la connectivité des écouteurs et le boîtier de charge séparément.

Verdict :

Que ce soit pour le divertissement audio, les jeux en direct, les films ou même pour assister aux appels, le HUAWEI FreeBuds 4i garantit que les utilisateurs obtiennent une qualité de premier ordre et permet une expérience immersive en tout temps, ce qui en fait un excellent choix pour les écouteurs sans fil.

Les freebuds 4i sont disponibles en précommande du 21 au 27 mai avec un étui comme cadeaux.