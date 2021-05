Douze projets réalisés dans le cadre du programme Europe Créative Tunisie, ont bénéficié de financements de l’ordre de 2 millions de dinars pour la période de 2018 à 2020.

Les 12 projets appartiennent au sous-programme ” culture ” et au programme ” média ” qui sont les principaux sous-programmes d’Europe créative Tunisie. Ce dernier s’inscrit dans le cadre du programme cadre de l’Union européenne pour les secteurs culturel créatif et audiovisuel.

Le programme “Europe créative” est destiné à la promotion des secteurs culturels et de la création en Tunisie qui, rappelle-t-on, est le premier pays en dehors du continent européen à y adhérer, depuis 2017.

Ce programme est doté d’un budget de 1,46 milliard d’euros, pour la période 2014-2020. Il a pour objectif de stimuler l’émergence et le développement de la diversité artistique et culturelle, et de renforcer la compétitivité de ces secteurs.

Le bilan général de ce programme pour la période 2018-2020 a été dévoilé au cours d’un point de presse tenu, vendredi, à la Cité de la Culture, par les membres du Desk Europe créative Tunisie.

Les 12 projets ont été réalisés en partenariat avec 39 organismes européens issus de 15 pays membres du programme Europe Créative, a déclaré Saima Sammoud, présidente du Desk Europe Créative Tunisie.

Ils seront présentés dans des rencontres-débats, les 27 et 28 mai 2021, au Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM), Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Saïd. Parmi ces projets, un spectacle produit sous la direction du violoniste et compositeur Zied Zouaoui qui sera présenté à la clôture de ces rencontres.

Saima Sammoud qui est également à la tête Cmam, a fait savoir que ces rencontres verront la participation de plusieurs représentants du secteur culturel et des médias en Tunisie.

Pour sa part, la responsable du sous-programme culture , Hazar Hichri, a déclaré que la partie tunisienne souhaite renouveler le partenariat culturel l’Union Européenne.

Elle a encore fait état de près de 24 rencontres qui ont eu lieu durant les trois dernières années avec divers créateurs en Tunisie. Des meetings one to one ont été également organisés dans le cadre de la promotion de ce programme de partenariat tuniso-européen, a-t-elle ajouté.

Selon le site Europe Créative Tunisie, le programme Média qui bénéficie de 56% du budget global vise à encourager le développement de l’industrie de l’audiovisuel, du cinéma et des jeux vidéo. Il soutient le développement, la distribution et la promotion de projets portés par des professionnels (producteurs, distributeurs, agents de vente, organismes de formation et d’évènements…), notamment au-delà de leur pays d’origine.

Selon la même source, le sous-programme culture qui est doté de 31% du budget global est dédié aux professionnels de la culture et de la création (spectacle vivant, art contemporain, musiques, patrimoine, etc.). Il soutient, à travers la coopération, la mise en réseau et le développement de plateformes, des projets innovants portés par des structures professionnelles.