L’Ambassade d’Allemagne à Tunis organise les 22 et 23 mai en cours, la première édition de la course de charité, placé sous le signe (courir pour la diversité, en partenariat avec l’Ambassade de Suède et l’Union Européenne.

Selon un communiqué rendu public vendredi 21 mai 2021 par les organisateurs, cette action, dotée d’un montant de 15 mille dinars, soutient les organisations de la société civile tunisienne œuvrant pour la diversité, l’inclusion sociale, l’égalité et la défense des droits humains.