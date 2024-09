Etat des lieux des institutions et de l’action culturelle dans les régions à l’ordre du jour d’une rencontre avec les délégués régionaux

L’état des lieux des institutions culturelles et des principaux festivals et événements placés sous la supervision des délégations régionales a été au centre d’une rencontre hier, mardi, de la ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi avec les délégués régionaux représentant l’ensemble des gouvernorats du pays, informe le ministère sur sa page.

Lors de cette rencontre, plusieurs problèmes qui entravent le développement culturel dans les régions ont été soulevés, s’agissant notamment de la faiblesse des budgets alloués aux délégations, du manque de ressources humaines dans certaines localités, de l’usure de certains équipements, ainsi que des lacunes dans la gestion financière et l’absence d’animateurs spécialisés dans divers domaines dans certains gouvernorats.

Les délégués ont également évoqué les questions de propriété foncière et la gestion des bâtiments culturels appartenant à d’autres parties, et qui sont en attente d’une réaffectation par le ministère des affaires culturelles.

La ministre a appelé les cadres du ministère et les délégués régionaux à trouver au plus vite des solutions juridiques en ce qui concerne la gestion et la répartition des ressources humaines en fonction des besoins locaux afin de promouvoir l’action culturelle dans les régions. Elle a insisté sur l’importance d’adapter les actions culturelles aux spécificités de chaque région, tout en renforçant la collaboration entre les délégations pour favoriser l’échange d’idées et d’expériences, rappelant l’importance du rôle des délégués régionaux dans l’amélioration de de l’action culturelle, pour répondre aux attentes des citoyens et garantir leur droit à une offre culturelle de qualité.