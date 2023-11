Une marche de soutien au peuple palestinien a été organisée, mercredi, à Tunis, à l’initiative du Comité national de soutien à la Résistance en Palestine. La marche a été marquée par la participation de représentants de partis politiques, de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) et du syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

Les participants ont brandi les drapeaux de la Palestine et scandé des slogans de soutien et de solidarité avec la résistance palestinienne. Ils ont rendu hommage au peuple palestinien pour sa résilience et sa solidité face à la barbarie de la machine de guerre israélienne.

Le coordinateur de la Coalition Soumoud, Houssem Hammi, a souligné que la résistance s’impose aujourd’hui en tant que vecteur de la libération et de l’émancipation du peuple. Il a affirmé que l’élan de soutien et de solidarité qui a envahi les quatre coins du monde a eu pour mérite de raviver la conscience humaine et a secoué les esprits libres.

Pour sa part, le secrétaire général du Mouvement Echaab, Zouheir Maghzaoui, a déclaré que cette marche est un hommage vibrant à la résistance palestinienne qui détient jusqu’à présent l’initiative sur le terrain.