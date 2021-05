La section de la Cité des Sciences à Tataouine a remporté des lunettes astronomiques équipées d’une caméra d’astrophotographie, et ce dans le cadre du concours mondial organisé par la Fédération internationale d’astronomie pour l’année 2021, sous le titre “Un télescope pour tous”.

Le concours, ouvert aux centres, clubs et associations scientifiques du monde entier, consiste à soumettre des propositions de projets qui élargissent les horizons des enfants et des jeunes et les encouragent à poursuivre des recherches scientifiques dans le domaine de l’astronomie et de l’espace.

L’utilisation de lunettes astronomiques, équipées d’une caméra, permet aux visiteurs et aux jeunes en particulier, d’observer la lune, les planètes du système solaire ainsi que la nébuleuse d’Orion et les étoiles binaires.