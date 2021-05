Les membres de la Commission de l’agriculture relevant de l’ARP estiment nécessaire de renoncer aux groupements et associations de l’eau chargés de la distribution de l’eau potable dans le milieu rural et de les remplacer par un établissement public comme la SONEDE.

Lors d’une réunion tenue mercredi 19 mai pour examiner les articles du projet de loi organique n°66 pour l’année 2019 relatif à la publication du code de l’eau, ils ont souligné que cela permettra de consacrer la justice et l’égalité entre les citoyens dans les différentes régions du pays.

La Commission de l’agriculture annonce, dans un communiqué publié par l’ARP sur sa page officielle Facebook, sa décision de tenir une réunion vendredi 21 mai 2021 pour continuer l’examen des articles du code de l’eau.

Les députés ont insisté au début de la réunion sur la nécessité de garantir une meilleure gouvernance de l’eau, sachant que les représentants du ministère de tutelle ont présenté le cadre institutionnel actuel pour l’approvisionnement en eau potable dans le milieu rural ainsi que les nouvelles orientations inscrites dans le code de l’eau.

Il convient de rappeler que l’Observatoire tunisien de l’eau a appelé l’Assemblée des représentants du peuple à modifier le projet du code de l’eau avant son adoption tout en s’attachant aux engagements auxquels la Tunisie a adhéré, surtout en prenant en considération les dispositions de l’article n°44 de la constitution.

L’Observatoire a, dans le même sillage, exhorté l’Etat à assumer sa responsabilité dans l’approvisionnement de l’eau pour tous les citoyens et pour toutes les régions surtout dans le milieu rural avec la qualité et la quantité requise, insistant sur la gratuité de la quantité vitale et le service de l’assainissement dans le milieu rural.

Le code de l’eau a fait l’objet de plusieurs consultations interrégionales organisées au mois d’avril, auxquelles ont participé des responsables régionaux et des représentants de l’ARP, à l’effet de développer le projet du code de l’eau avant son transfert au parlement.