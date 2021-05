L’Agence de Promotion des Investissements agricoles a annoncé, jeudi, l’ouverture des inscriptions à la troisième édition du concours tunisien des produits du terroir, qui prendront fin le 20 juillet prochain.

S’exprimant, lors d’une conférence de presse tenue, à Tunis, la directrice générale de l’APIA, Inji Douggui a appelé les producteurs souhaitant participer à cette compétition à présenter leurs dossiers aux commissions régionales de l’agence et de consulter le site web www.concours-terroir.tn.

Elle a fait savoir que les séances de dégustation auront lieu du 5 au 7 octobre 2021, tandis que la cérémonie de remise des médailles se tiendra le 14 octobre. Le marché des produits du terroir est prévu du 15 au 17 octobre 2021, à la Cité des Sciences.

D’après elle, les produits de terroir qui seront mis en avant lors de ce concours, lequel est appuyé par le Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir (PAMPAT) et mis en œuvre par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), sont l’huile d’olive, l’olive de table, les fruits, les plantes médicinales, les légumes, les produits d’origine animale ainsi que les céréales.

Elle a ajouté que les lauréats de ce concours pourront accéder à des marchés et participer à des salons et foires internationaux organisés par l’APIA, outre la possibilité de prendre part à des formations.

Selon Lamia Chekir Thabet, experte en Accès aux Marchés à l’ONUDI, l’objectif de ce concours est de soutenir l’investissement dans le secteur, de créer une nouvelle dynamique dans les régions et de développer les capacités des petits producteurs agricoles.

Il s’agit aussi de valoriser les produits locaux et de terroir, de développer les circuits de distribution et de d’exportation et de faire connaître ces produits auprès des consommateurs.