L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) annonce le démarrage des inscriptions à la 4ème édition du Concours Tunisien des Produits du Terroir, lequel se tiendra durant le mois de novembre 2023, à Expo Center Medina- Yasmine Hammamet.

Tout producteur de produits du terroir (agriculteur, producteur individuel, SMSA, GDA, entreprise de transformation…) intéressé par la participation à cette compétition est invité à remplir la fiche de participation et l’envoyer à l’email (concoursterroir@apia.com.tn), au plus tard le 10 octobre 2023.

Il convient de rappeler que le Concours Tunisien des Produits du Terroir est un évènement national rassemblant consommateurs, producteurs et experts autour des produits du terroir, notamment les olives et l’huile d’olives, les fruits et les plantes aromatiques, les produits à base de céréales, les produits d’origine animale, les légumes…