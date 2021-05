Le projet de partenariat tuniso-allemand en faveur du climat “Protection du Climat à travers l’économie circulaire en Tunisie”, baptisé “ProtecT”, a été officiellement lancé jeudi 20 mai 2021 à Gammarth.

Un contrat de mise en exécution du projet a été signé signé, à cet effet, par les représentants du ministère des Affaires Locales et de l’Environnement (MALE), l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED) et la Coopération allemande au développement (GIZ).

Financé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement allemand (BMZ) avec un budget de 5 millions d’euros (environ 16,5 millions de dinars), le projet s’inscrit dans le cadre de l’appui apporté par l’Allemagne à la Tunisie pour la mise en œuvre de ses engagements internationaux en matière de protection du climat.

La GIZ accompagnera la Tunisie, dans le cadre de ce projet, pour le renforcement des capacités des acteurs nationaux et locaux pour l’intégration des aspects liés à l’économie circulaire (EC) et au changement climatique (CC) dans la gestion des déchets solides tout en favorisant la création de l’emploi et le respect du genre (d’une durée de 4 années, de juin 2020 à mai 2024).

Selon les partenaires du projet, ses objectifs principaux consistent à accompagner la Tunisie dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion de déchets et l’élaboration une stratégie de l’économie circulaire respectueuse du climat et aussi renforcer les capacités institutionnelles des acteurs clés pour la mise en œuvre de la stratégie de l’économie circulaire.

Il s’agit également de repositionner l’ANGED en renforçant son rôle stratégique et organisationnel et renforcer les capacités opérationnelles des municipalités à travers un programme de formation sur le système de gestion durable de déchets (traitement et valorisation), recensement des besoins, préparation de requêtes de financement et la préparation des plans communaux de gestion de déchets.

Au plus concret, le projet ProtecT cible la sensibilisation d’au moins 200 Décideurs politiques sur les principes de l’économie circulaire, la mise en place d’un programme d’éducation à la protection de l’environnement au sein de 10 écoles pilotes et l’activation du Partenariat Public-Privé (PPP) dans le secteur de la gestion de déchets à travers la mise en place d’un projet pilote afin d’ancrer le “model-concept “.

Réduire de 35% des émissions de CO2 à l’horizon 2030

Toujours selon les partenaires du projet ProtecT, l’opérationnalisation d’une économie circulaire respectueuse du climat, en Tunisie, permettra, d’une manière générale, de réduire de 950 Mille tonnes équivalent CO2 (35% des émissions à l’horizon 2030) et d’appuyer à la création de 70 mille postes d’emploi.

D’après les responsables allemands présents à la cérémonie de lancement du projet ProtecT et qui représentent la GIZ et l’Ambassade d’Allemagne à Tunis, ce projet confirme l’engagement de la coopération allemande envers la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique “et ce par le soutien aux projets qui contribuent à la protection du climat et la transmission aux pays partenaires des approches et des technologies respectueuses du climat”.