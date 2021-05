Radhia Saidi, membre de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), a fait savoir, mardi 18 mai 2021, que l’instance met à la disposition du public, des médias et des spécialistes un projet de guide sur “le traitement médiatique des sujets relatifs à l’enfance” pour leur permettre de prendre connaissance de ce document et de présenter, au plus tard le 31 courant, des observations en vue de sa mise au point définitive.

Saidi indique que l’autorité s’appuiera sur les observations des médias, professionnels et spécialistes du domaine des droits de l’enfant, institutions spécialisées, associations et organisations actives dans le domaine et tous ceux intéressés par la protection des enfants et de leurs droits, afin de formuler la version finale en juin prochain.

Elle a expliqué que ce guide, qui a été réalisé en coopération avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) sous la supervision d’un expert international dans le domaine des droits de l’Homme, du développement et des médias, comprend les principes directeurs, les dispositions législatives et les conventions internationales visant à renforcer le respect des droits de l’enfant dans les médias ainsi que les bonnes pratiques dans le traitement des sujets en rapport avec l’enfance.

Elle a souligné que la HAICA aspire, à travers ce guide, à encourager les établissements publics à procéder à un auto-ajustement et à promouvoir la matière médiatique présentée au public dans le cadre du respect des critères et des paramètres fixées par la “HAICA” dans son cahier des charges, ainsi que de l’éthique de la profession et des conventions internationales.

Saidi a souligné que le projet de ce guide a été réalisé en collaboration avec plusieurs parties, notamment, des ministères et des associations à travers l’organisation d’ateliers de travail avec des journalistes, experts, spécialistes ainsi que de représentants des structures officielles concernées et des organisations de la société civile spécialisées dans le domaine des droits de l’enfant.

Elle a, à cette occasion, souligné que la consultation est ouverte pour recevoir les commentaires et propositions liés au contenu du guide via l’adresse e-mail: contact@haica.tn.