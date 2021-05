Le président de la République, Kaïs Saïed, actuellement en visite à Paris pour participer au Sommet sur le financement des économies africaines (18 mai 2021), s’est entretenu, lundi, avec le président de la République démocratique du Congo et de l’Union Africaine (UA), Félix Tshisekedi.

Le président Saïed a, à cette occasion, appelé à investir dans les ressources humaines et naturelles dont disposent les pays africains, à traiter les racines des crises sur le continent et à lutter contre le terrorisme pour favoriser la reconstruction et le développement.

Il a également exprimé l’attachement de la Tunisie à sa dimension africaine et sa volonté de développer les relations de coopération entre les deux pays. Saïed a, dans ce cadre, évoqué les spécificités du climat d’investissement en Tunisie, le cadre incitatif et les opportunités offertes.

Pour sa part, le président Félix Tshisekedi a exprimé la volonté de son pays de tirer profit de l’expérience tunisienne dans les domaines de l’infrastructure, de l’énergie et de l’agriculture, outre le transport, l’enseignement supérieur et la santé.

Les deux chefs d’état ont en outre convenu de la nécessité d’accélérer la tenue des réunions bilatérales, notamment celle de la commission mixte.

Au cours de l’entretien, Saïed a invité le président de la République Démocratique du Congo à effectuer une visite en Tunisie.

Le président Kais Saïed est arrivé, lundi après-midi à Paris, sur invitation du président français, Emmanuel Macron afin de participer au sommet sur le financement des économies africaines qui se tiendra le 18 mai.