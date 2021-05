La première édition du Festival du livre audio en ligne prévue du 17 au 23 mai 2021 sera marquée par l’attribution du Prix du public du livre audio francophone.

Pour sa toute première édition tunisienne, le Festival du livre audio et du podcast est organisé en ligne par l’Institut Français de Tunisie (IFT) en partenariat avec l’association “La Plume de Paon” et l’Alliance française de Bizerte. L’IFT a annoncé la diffusion tout au long de la semaine, chaque soir à 20h00, d’une sélection de livres audio.

Ce festival met en valeur le format pratique et moderne de la lecture ” mobile ” ; lire partout et à n’importe quel moment. Les adeptes de la lecture à voix haute sont appelés à choisir un extrait, le lire, l’enregistrer, en moins de deux minutes, et le publier avec le hashtag #FestivalDuLivreAudio. Les meilleurs enregistrements seront publiés sur le compte Instagram de l’IFT.

Le public pourra voter pour le prix du public du livre audio francophone ainsi que pour ses livres audio préférés en participant au Prix du Public jusqu’au 31 mai 2021. Il est appelé à découvrir la sélection de livres audio “La Plume de Paon” et à choisir le lauréat, dans chacune des 2 catégories : adulte et jeunesse à partir de Culturthèque, bibliothèque numérique du réseau des médiathèques de l’IFT et des Alliances françaises.

Chaque année, le Grand Prix du livre audio récompense des livres audio enregistrés en langue française. Depuis 2013, le jury remet un Grand Prix ” Plume d’or ” et un prix par catégorie.

Le jury de La Plume de Paon est constitué de 10 professionnels, tous concernés par l’avenir du livre sous toutes ses formes.

Deux master classes en ligne feront découvrir au public les coulisses de la performance artistique d’une narration pour un livre audio et les coulisses de son enregistrement, de la création d’un environnement sonore. Le programme prévoit également un webinaire sur les usages pédagogiques du livre audio en classe.

Une programmation en présentiel, à la médiathèque de Tunis, sera dédiée aux enfants. Ils seront invités à coiffer des casques pour s’évader avec des histoires sonores qui parcourent le monde.