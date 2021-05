La Cinémathèque tunisienne annonce un nouveau programme en ligne gratuit intitulé “Sans Ticket” qui sera composé d’une sélection de courts métrages tunisiens.

Les films au menu seront accessibles du 14 au 16 mai 2021 sur la plateforme Artify.

Voici la liste complète :

Vendredi 14 mai

//Remake coup de cœur JCC 1966-2019

– LE TEMPS QUI PASSE de Sonia Chamkhi, 2020, 16′

– NOIRE 2 de Habib Mestiri, 2020, 14′

– MANDAT de Heifel Ben Youssef, 2020, 14′

– THE BARBER HOUSE de Tarak Khalladi, 2020, Tunisie, 14′

– LE SEPTIEME d’Alaeddine Aboutaleb, 2020, 14′

– SUR LES TRACES DE SAIDA de Faouzi Chelbi, 2020, 16′

Samedi 15 Mai

//Ciné-Par’Court 2018 -2019

SPLIT de Ghassen Mejri, 2018, 9′

WATER SPIRAL de Fatma Daldoul, 2018, 12′

ALL COME FROM DUST de Younes Ben Slimane, 2018, 9′

FIRST TURN ON THE LEFT de Wajdi Jhimi, 2018, 9′

RUSHES de Haythem Sakkouhi, 2019, 23′

KOSMOS de Zied Ben Chaabane, 2019, 19′

Dimanche 16 Mai

//Films de la FTCA

L’ARAIGNEE de Fares Ben Khalifa, 2014, Club Hammam Lif, 10′

POUSSIERES INDIGNES de Zaki Samoud, 2017, Club Kelibia, 6′

LA LIGNE 13 de Sami Nasri, 2019, Club Hani Jawharia,

INTERDIT D’AIMER de Marwa Tiba, 2017, Club Gafsa

LE FILS DE LA PAUVRETE de Nidhal Ben Hassine, 2012, Club Hammam Leghzez, 11′

CINE-MAGIE, réalisation collective du Club Tunis Nord, 2014, 8′

POUR EN FINIR AVEC de Hamza Hedfi, 2017, Club Beb Laassal, 12′

DEAD FISH de Khalil Gobji, 2018, Club Kélibia, 3′

L’UN DES NOTRES de Youssef El Béhi et Halim Jerbi, 2016, Club Hammam Lif, 14′.