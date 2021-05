La Tunisie, qui partage avec l’UE le socle commun des valeurs de démocratie, des droits de l’Homme et de l’Etat de droit, entend consolider davantage ses liens avec son premier partenaire à la faveur d’un nouveau cadre stratégique et financier de coopération pour les années 2021-2027.

Dans un communiqué rendu public lundi 10 mai 2021 par le ministère des Affaires étrangères à l’occasion de la “Journée de l’Europe”, célébrée le 9 mai, la Tunisie a salué l’appui apporté par l’UE pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire mondiale.

Cet appui est venu marquer le caractère privilégié des relations tuniso-européennes qui n’ont cessé de se développer depuis la signature de l’Accord d’Association en 1995, se félicite le département des Affaires étrangères.

Tout en adressant ses félicitations les plus sincères à l’Union Européenne et à l’ensemble de ses Etats membres, la Tunisie tient à assurer que ce événement intervient dans un ” contexte particulier qui a permis de constater la solidité de l’édifice européen et la pertinence des valeurs fondamentales de coopération et d’entraide qui ont jalonné le processus de construction européenne depuis plus de 70 ans “.