«Je suis honoré et ravi de diriger PMI (Philippe Morris International) dans cette phase de transition vers une firme sans fumée. PMI est le chef de file de l’industrie du tabac en matière d’innovation scientifique.

D’ici 2025, plus de la moitié de nos revenus nets proviendront des produits sans fumée. Notre engagement dans l’innovation et la recherche scientifique, notre expertise PMI et la qualité de nos ressources humaines, imaginatives et innovantes nous mèneront vers un avenir riche en opportunités de développement à différentes dimensions ».

C’est en substance la déclaration de Jacek Olczak, nouveau PDG de PMI, nommé le 5 mais 2021 suite à l’AGA des actionnaires, réaffirmant son engagement pour un avenir dans lequel les cigarettes seront remplacées par de meilleures alternatives beaucoup moins nocives.

Jacek Olczak, 56 ans, a été un acteur clé dans la transformation sans fumée de PMI et a accompagné la phase de commercialisation et le lancement d’IQOS à Nagoya, au Japon, en 2014. C’est sous sa supervision en tant que directeur de l’exploitation, que PMI a accru la part des revenus nets résultant des produits sans fumée à 28% au premier trimestre 2021.

C’est aussi sous la direction de M.Olczak que la firme a pu étendre la couverture géographique des produits sans fumée de PMI de 0 à 66 marchés et dans des villes clés au 31 mars 2021. Il a conduit la transformation commerciale de PMI, la faisant passer d’une entreprise principalement business to business à une entreprise de plus en plus business to consumer.

Le nouveau PDG de PMI s’est engagé à accélérer la transformation de PMI vers une firme sans fumée pour remplacer les cigarettes au plus tôt respectant ainsi une promesse qu’il a faite en 2016.

André Calantzopoulos, qui a occupé le poste de directeur général de PMI de 2013 au 5 mai 2021, a été, pour sa part, nommé président exécutif du conseil lors de la réunion du 5 mai 2021.

M. Calantzopoulos a déclaré à l’occasion : «Jacek, en tant que PDG, est idéalement placé pour mettre en œuvre la vision d’un monde sans cigarettes et de produits sans fumée. Sa passion pour l’entreprise et nos employés renforce sa quête des résultats, sa connaissance profonde de nos produits, systèmes, valeurs et investisseurs font de lui un leader idéal pour assurer la croissance continue de PMI et augmenter les parts des actionnaires. J’ai hâte de continuer à travailler avec lui en ma nouvelle qualité de président exécutif du conseil ».

Cela fait des années que la plus grande firme mondiale productrice de tabac investit dans la recherche pour créer de nouveaux produits tabagiques sans fumée et non nocifs pour la santé alliant les hautes technologies à la science. E

ntre 2010 et 2020, Philippe Morris International a investi plus de 7 milliards de $ dans la rechercher et développement pour développer de nouvelles alternatives aux cigarettes.

Les nominations de MM Jacek Olczak et André Calantzopoulos font suite à l’annonce de la transition à la direction de PMI en décembre 2020.

M. Olczak, 56 ans, a entamé sa carrière chez PMI en 1993. Il a débuté dans la finance ainsi que des postes de direction générale à travers l’Europe, notamment en tant que directeur général des marchés de PMI en Pologne et en Allemagne et en tant que président de la région de l’Union européenne, avant d’être nommé directeur financier en 2012. Il a occupé le poste jusqu’à 2018, devenu depuis Chief Operating Officer de PMI.

Il est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de Lodz, en Pologne.

A.B.A