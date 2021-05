Tunisie – Confinement : liste des entreprises privées et publics autorisées à poursuivre leurs activités

Le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines a publié, vendredi, la liste des entreprises opérant dans les secteurs vitaux qui seront autorisées à poursuivre leurs activités, durant la période du confinement général sanitaire fixé du 9 au 16 mai courant et pendant le couvre-feu.

Cette liste comprend les entreprises opérant dans les secteurs des produits alimentaires et de consommation, des produits pharmaceutiques et détergents, de l’emballage et du conditionnement et des produits de prévention sanitaire individuelle, selon un communiqué du ministère.

Les entreprises exportatrices qui ont des engagements et celles qui utilisent le four comme mode de production sont autorisées à poursuivre leurs activités en veillant à garder un nombre réduit d’ouvriers.

Le ministère a, à cet égard, appelé ces entreprises à la nécessité de respecter le protocole sanitaire et à coordonner avec les autorités régionales afin de permettre aux salariés de se déplacer vers leurs lieux de travail.

Une liste des établissements et entreprises publics relevant du ministère qui seront autorisés à maintenir leurs activités durant le confinement a également été publiée.

Cette liste comprend :

– La Société tunisienne des industries de raffinage

– La Société tunisienne d’électricité et de gaz

– La Société Nationale de Distribution des pétroles

– La Société chimique de Tunisie

– La Compagnie des phosphates de Gafsa

– Société du Djebel-Djérissa

– La Compagnie Tunisienne de Forage

– Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières

– La Compagnie de transport par pipeline

– Société Tunisienne du Gazoduc Trans-Tunisien

– La société italo-tunisienne d’exploitation pétrolière

– Société Tunisienne de Lubrifiants (SOTULUB)

– Compagnie Franco-Tunisienne des Pétroles

– Société de Recherches et d’Exploitation des Pétroles en Tunisie

– Société de développement et d’Exploitation du Permis du Sud

Les entreprises privées exerçant dans le secteur du transport des carburants ne sont pas concernés par le confinement, a ajouté le ministère.

Voiçi leur liste :

– Société Nationale de Distribution des Pétroles AGIL

– Total

– Shell

– Libya Oil

– Star Oil

– Butagaz

– MotoCop